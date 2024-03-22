Мира и спокойствия всем: самые светлые картинки-поздравления с Благовещением
В этом году украинцы будут отмечать Благовещение Пресвятой Богородицы по новому церковному календарю. Поэтому праздник состоится уже совсем скоро – 25 марта.
Именно в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Женщина узнала о том, что вскоре родит Сына Божьего. Поэтому пусть такой светлый праздник принесет в каждый украинский дом радостные новости.
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Сегодня LifeStyle 24 публикует подборку поздравлений в картинках с Благовещением. Сохраняйте, чтобы уже 25 марта отправить их родным людям. А мы присоединяемся ко всем теплым словам и желаем вам согласия и мира.