Желаем вам только благих вестей: прекрасные открытки-поздравления с Благовещением
1 сентября 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Поэтому теперь украинцы отмечают Благовещение сегодня, 25 марта, а не 7 апреля, как раньше.
В этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии с благой вестью. Он сказал, что вскоре женщина родит Сына от Бога. Традиционно на этот большой праздник люди идут в церковь, кто-то святит воду или соль.
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Символом Благовещения также являются голуби. Считается, что 25 марта птицы летят к небу, чтобы рассказать хорошие новости. Поэтому в народе их и называют благими вестниками.
LifeStyle 24 искренне поздравляет всех с Благовещением Пресвятой Богородицы. Публикуем подборку замечательных открыток, которые вы можете отправить близким.