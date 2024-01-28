Когда будем праздновать Благовещение Пресвятой Богородицы в 2024 году

28 января 2024, 11:08
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Благовещение – это день, когда архангел Гавриил пришел к Богородице и сказал, что вскоре она родит Иисуса Христа. Тогда Дева Мария получила "благую весть".

До 2023 года Благовещение Пресвятой Богородицы отмечалось 7 апреля. Дата изменилась, поскольку Украина перешла на новый церковный календарь. Когда праздник будет в 2024 году, расскажет 24 Канал. 

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Благовещение 2024: новая дата

В 2024 году украинцы будут праздновать Благовещение 25 марта. По традиции, люди идут в церковь, чтобы послушать богослужения и помолиться. Также в этот день в небо выпускают голубей. Ведь считается, что они летят к ангелам-хранителям, чтобы рассказать обо всех хороших событиях, которые случились в течение года.

В этот период продолжается Великий пост перед Пасхой. Однако на Благовещение упраздняются некоторые запреты. В частности, можно употреблять растительное масло, рыбу и пить церковное красное вино. Однако если праздник приходится на Страстную неделю, то нельзя есть молочные продукты и рыбу.

Что нельзя делать

  • Запрещено заниматься домашними делами: готовить, убирать, шить, вязать.
  • Не стоит давать и брать деньги взаймы, иначе назовете финансовые проблемы.
  • Лучше не планировать на этот день далекое путешествие.
  • Нельзя злословить, оскорблять людей, злиться и ссориться.
  • Запрещено тяжело работать.

 

Автор: Марія Примич