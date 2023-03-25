Благовещение 2023: какого числа празднуют и что нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы – один из важнейших церковных праздников. Его празднуют 25 марта по григорианскому календарю, а 7 апреля – по юлианскому календарю.

Благовещение Пресвятой Богородицы принадлежит к 12 главным церковным праздникам, оно третье по важности после Пасхи и Рождества Христова, пишет 24 Канал. В этот день Дева Мария получила благую весть от архангела Гавриила о том, что будет носить под сердцем Сына Божия после непорочного зачатия.

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Когда празднуют Благовещение 2023

Благовещение не является переходным праздником, поэтому его постоянно отмечают каждый год в один и тот же день. По григорианскому и новоюлианском календарю Благовещение приходится на 25 марта – в эту дату его празднуют Западная и большинство Восточных церквей. Поэтому 25 марта украинцы часто называют "польским" или "католическим" Благовещением.

В Украине Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют 7 апреля – по юлианскому календарю.



Благовещение 2023 / Фото из открытых источников

Что нельзя делать в этот день

На Благовещение верующие обязательно посещают праздничную Литургию. В этот день часто испускают голубей, символизирующих Святого Духа. Но также в праздничный день существовали запреты.