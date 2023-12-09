Брак будет крепким и счастливым: лучшие дни для венчания в 2024 году
2024 год будет высокосным. Считается, что это не лучшое время для женитьбы, поскольку такие браки не будут длиться долго и счастливо. Впрочем, все-таки есть несколько благоприятных дат.
2024 по восточному календарю пройдет под наставничеством деревянного Дракона. Это непредсказуемое и темпераментное животное. Поэтому говорят, если жениться в этом году, то жизнь с партнером будет насыщенной и страстной. Какую дату выбрать – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание От чего лучше отказаться в високосный год: интересные приметы и запреты
Лучшие даты для брака в 2024 году
- Январь – 5, 6, 7, 13, 18, 25, 26, 30.
- Февраль – 3, 4, 8, 11, 14, 17, 18, 25, 28.
- Март – 7, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 26.
- Апрель – 3, 6, 7, 11, 12, 19, 20, 24, 25.
- Май – 1, 5, 8, 10, 13, 17, 21, 23, 28, 31.
- Июнь – 4, 8, 9, 13, 16, 20, 22, 27, 29.
- Июль – 6, 7, 10, 12, 16, 17, 24, 25, 30.
- Август –1, 2, 7, 11, 14, 15, 19, 20, 24.
- Сентябрь – 1, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 20, 22.
- Октябрь – 5, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 25, 27.
- Ноябрь – 3, 5, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 27.
- Декабрь – 7, 8, 12, 14, 16, 20, 278, 29, 31.
Подойдут для заключения брака в 2024 году и зеркальные даты. Они выглядят красиво.
- 21.01.2024;
- 24.02.2024;
- 30.03.2024;
- 04.04.2024;
- 24.04.2024;
- 04.05.2024;
- 24.05.2024;
- 16.06.2024;
- 26.06.2024;
- 11.11.2024.
Суеверия высокосного года связаны с верованиями, что дополнительный день в году принадлежит Чернобогу. Однако, церковь не запрещает венчаться в високосный год. Есть еще несколько народных примет, которых следует придерживаться, чтобы брак был счастлив.
- По приметам, чтобы супруги жили в достатке, нужно положить в обувь несколько монеток.
- Когда идете в ЗАГС лучше не смотреть назад. Так, брак будет крепче.
- Цветы для букета невесты должны быть светлых цветов. Воздержитесь от покупки темных.
- Лучше, когда на свадьбу приходит четное количество гостей. Лучшее – когда много пар. Тогда и молодожены будут жить долго и счастливо.
- Рекомендуется не занимать, а покупать платья и фату. Это нужно, чтобы не перенять чью-то судьбу.