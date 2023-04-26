Благоприятные дни для работы на огороде в мае: когда сажать картофель и другие овощи

Май – насыщенный огородно-полевыми работами месяц. Надо перекапывать землю, подкармливать, ухаживать за саженцами. Работы – очень много. Чтобы все получилось, нужно знать благоприятные дни для работы на огороде в мае.

В мае период огородно-полевых работ в самом разгаре. У огородников очень много работы с обработки земли и подготовка к посадке овощей. Чтобы работа прошла плодотворно, нужно знать, когда лучше этим заниматься. А какие благоприятные дни для работы на огороде в мае – подскажет 24 Канал.

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Когда сажать картошку в мае

Точные даты посадки картофеля в мае зависят от региона и погодных условий. Впрочем, в общем-то, лучше сажать картофель, когда земля хорошо прогрелась и температура почвы достигает +10-12. Температура для посадки может немного отличаться в зависимости от сорта.



Посадка картофеля / Фото Ремонты

Также важно учитывать, что картофель не стоит сажать в слишком мокрую землю, поскольку это может вызвать гниль и другие проблемы с растениями. Если почва еще слишком мокрая, лучше подождать некоторое время перед посадкой.

Благоприятными днями для посадки картофеля будут 10, 11, 14 и 15 мая.

Для батата лучшими днями для посадки будут 6, 7, 10, 11 мая.

Когда сажать грядки в мае

Когда сажать грядки в мае, опять же зависит от региона и климатических условий, а также от того, какие растения вы собираетесь сажать. В общем, если земля уже достаточно прогрелась, вы можете начинать сажать большинство овощей на своих грядках.



Грядка / Фото Simya