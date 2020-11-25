"Бэби босс" возвращается! Мультфильм, который покорил весь мир курьезными приключениями детей, продлили на 2 часть. Сейчас в сети презентовали официальный трейлер, который уже получил успех среди киноманов.

Видео появилось на ютуб-канале Universal Pictures. Согласно первым кадрам мультфильма "Бэби босс 2", зрителей ждет еще больше приключений главных героев и знакомство с новыми персонажами.

Смотрите также На Netflix появился первый мультфильм на украинском языке: какую ленту добавили с дубляжом

В центре сюжета снова окажутся братья Тим и Тед. Прошло много лет от их приключений в предыдущей ленте, главные герои уже стали взрослыми мужчинами, каждый из которых имеет свою жизнь. Тим создал семью и посвящает родным все свое время, а вот Тед изменился разве что только внешне. Однако дочь Тима сможет вновь объединить братьев, ведь она, как и ее дядя, работает на корпорацию и должна побороть злодея, который создает целую армию злых детей. И без помощи родственников ей не обойтись.

Чтобы проникнуть в центр врага, Тим и Тед выпьют сыворотку, которая превратит их в детей. Поэтому зрители увидят любимых персонажей первой части "Бэби босс".

"Бэби босс 2": смотрите трейлер к мультфильму

Автором сиквела стал режиссер Том МакГрат. Именно он создал первую часть "Бэби босса", которую номинировали на Оскар в 2017 году. Премьера новой ленты запланирована на 18 марта 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса эту дату могут изменить.