34-летнего голливудского актера Шая Лабафа обвинили в насильственных действиях сексуального характера. Иск в суд подала бывшая девушка звезды певица FKA Twigs, с которой он разошелся в 2019 году.

Британская певица FKA Twigs (настоящее имя – Талия Дебретт Барнетт) подала иск в Высший суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния, утверждая, что экс-возлюбленный Шая Лабаф применял физическое и эмоциональное насилие и умышленно заразил венерической болезнью. Об этом пишет The New York Times.

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Шая Лабаф бил и душил бывшую девушку

По словам FKA Twigs, звезда "Трансформеров" неоднократно бил и душил ее. В иске она привела один из случаев насилия. Шая Лабаф за рулем автомобиля требовал артистку признаться ему в любви, иначе он совершил бы ДТП. При этом актер не имел целью причинить вред себе, ведь на ходу расстегнул ремень безопасности певицы.

Девушка вспомнила, что во время жизни под одной крышей бойфренд разбудил ее среди ночи и начал душить. Кроме того, исполнительница постоянно имела синяки на теле, ведь мужчина часто резко хватал и сжимал ее.

Талия Барнетт заявила, что жила в постоянном страхе, встречаясь с Шаем Лабафом. Девушка боялась даже ходить в туалет ночью, ведь парень мог воспринять ее за преступника и застрелить. Дело в том, что актер держал рядом с кроватью заряженное огнестрельное оружие. Однако не только страх заставил FKA Twigs молчать. Несмотря на жестокость бывшего, она не хотела разрушить его успешную кинокарьеру.



Шая Лабаф с Талией Барнетт / Фото The Daily Mail

Добавим, что сейчас Шая Лабаф никак не прокомментировал судебный иск. Однако после обнародования жутких фактов признался, что совершил много плохого из-за алкоголизма и агрессии, поэтому публично "просит прощения у тех, кого обидел".

Напомним, что до годовалого романа с FKA Twigs Шая Лабаф был женат. Брак с коллегой Мией Гот длился всего 2 года. Звезда "Трансформеров" заявлял, что жена была невероятной женщиной, однако он очень быстро закрутил новый роман с Талией Барнетт.