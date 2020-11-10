Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли выходит замуж за отца ребенка. Им является американский бизнесмен, имя которого актриса не хочет разглашать.

Актриса, сыгравшая главную роль в популярном турецком сериале "Великолепный век. Роксолана", Мерьем Узерли выходит замуж. Об этом она сообщила в интервью известному изданию Hürriyet.

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Знаменитость не захотела рассекречивать имя своего возлюбленного. Известно, что им стал американский бизнесмен. Он и Мерьем как раз ждут рождения общего ребенка. Сейчас актриса находится на седьмом месяце беременности.

Мерьем Узерли призналась, что жених признался ей в любви гораздо раньше. Но из-за пандемии коронавируса празднование пришлось отложить. Но когда именно пара станет супругами официально, актриса тоже не сообщила.

Сейчас Мерьем Узерли вместе с возлюбленным проживают в Германии. Вместе с ними живет и 6-летняя дочь Лара от предыдущих отношений актрисы с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Звезда рассказала, что жених нашел общий язык с дочкой и они прекрасно общаются между собой.

Напомним, что в начале сентября Мерьем Узерли объявила о своей беременности. В январе следующего года у знаменитости должна родиться девочка. Актриса рассказывала, что ее первая дочь Лара очень рада, что у нее будет сестренка.