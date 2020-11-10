Беременная звезда "Роксоланы" Мерьем Узерли выходит замуж
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли выходит замуж за отца ребенка. Им является американский бизнесмен, имя которого актриса не хочет разглашать.
Актриса, сыгравшая главную роль в популярном турецком сериале "Великолепный век. Роксолана", Мерьем Узерли выходит замуж. Об этом она сообщила в интервью известному изданию Hürriyet.
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Знаменитость не захотела рассекречивать имя своего возлюбленного. Известно, что им стал американский бизнесмен. Он и Мерьем как раз ждут рождения общего ребенка. Сейчас актриса находится на седьмом месяце беременности.
Мерьем Узерли призналась, что жених признался ей в любви гораздо раньше. Но из-за пандемии коронавируса празднование пришлось отложить. Но когда именно пара станет супругами официально, актриса тоже не сообщила.
Сейчас Мерьем Узерли вместе с возлюбленным проживают в Германии. Вместе с ними живет и 6-летняя дочь Лара от предыдущих отношений актрисы с турецким бизнесменом Джаном Атешем. Звезда рассказала, что жених нашел общий язык с дочкой и они прекрасно общаются между собой.
Напомним, что в начале сентября Мерьем Узерли объявила о своей беременности. В январе следующего года у знаменитости должна родиться девочка. Актриса рассказывала, что ее первая дочь Лара очень рада, что у нее будет сестренка.
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