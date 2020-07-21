Известная американская певица Кэти Перри готовится впервые стать матерью. Она находится на последних месяцах беременности и совсем скоро родит первенца. Артистка поделилась яркими фотографиями, где похвасталась обнаженным животиком.

Исполнительница сделала несколько фото для рекламы собственного мерча в поддержку нового клипа. Она получает удовольствие от каждого мгновения особого состояния. На днях на инстаграм-странице Кэти появилось несколько новых кадров, которые порадовали ее более чем стомиллионную аудиторию подписчиков.

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Образ Кэти Перри

Будущая звездная мама продемонстрировала своим поклонникам большой беременный животик. Она устроила домашнюю фотосессию в роскошной ванной комнате. Она предстала перед камерой в коротком белом свитшоте с яркой надписью и коротких полосатых шортах. Среди аксессуаров дополнила такой образ оранжевой защитной маской с черной надписью, кепкой и массивными серьгами в форме смайлов. Короткое белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала макияж с акцентом на губы, которые накрасила розовой помадой.

Все наряды знаменитости были с логотипом Smile, что с английского переводится как "улыбайся". Он является мерчем на поддержку последнего клипа певицы на одноименный с надписью трек.

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