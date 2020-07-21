Американская певица Кэти Перри совсем скоро впервые станет матерью. Женщина родит девочку уже в ближайшее время. А пока сеть пестрит слухами, что крестной матерью ребенка станет звезда "Друзей" Дженнифер Энистон. Певица уже прокомментировала такую ситуацию.

По словам 35-летней звезды, это все выдумки СМИ и она впервые о них услышала в сети. Она понятия не имеет, почему все решили, будто на эту роль она и Орландо Блум выбрали Дженнифер Энистон. Об этом она рассказала в интервью для радиостанции KIIS1065.

К слову Кэти Перри была за шаг до самоубийства после расставания с Орландо Блумом

Но не меньшим сюрпризом такая новость стала и для 51-летней Энистон. После первых новостей в СМИ они связались и обменялись мнениями по поводу такой байки.

Она написала нам сообщение, потому что мы дружим с ней, и Орландо – один из ее хороших друзей. Мы сказали: "Ничего себе! Это дикий слух! Мы понятия не имеем, откуда это взялось. Но, ты знаешь, что это продукт СМИ и Интернета,

– объяснила Кэти Перри.

Напомним, что слухи о "кумовстве" Энистон и Перри появились 12 июля в издании Mirror со ссылкой якобы на собственные источники. На протяжении карантина беременная Кэти волновалась за ситуацию в мире и предстоящие роды, поэтому звезда сериала "Друзья" якобы стала ее настоящей поддержкой.

"Кэти и Джен очень близки. Во время изоляции они устраивали прогулки и проводили много времени вместе. Она (Дженнифер Энистон – LifeStyle 24) заплакала, когда они просили ее стать крестной мамой", – рассказывали инсайдеры.

Что известно о беременности Кэти Перри?

35-летняя певица объявила о беременности в начале марта в новом видеоклипе на песню Never Worn White. Кэти Перри вместе с женихом Орландо Блумом с нетерпением ждали рождения совместного ребенка, а пополнение в семье – вполне обдуманный поступок, ведь звезды уже достигли невиданных высот в карьере и готовы посвящать себя детям. Пара ждет рождения девочки, которую, как предполагают в прессе, назовут в честь покойной бабушки певицы Энн Перл Хадсон.

Следует заметить, что Кэти Перри волнуется за роды в условиях пандемии, а ее переживания негативно сказались на отношениях с любимым. Орландо Блум уже воспитывает 9-летнего сына Флинна от первого брака с супермоделью Мирандой Керр, тогда как для артистки опыт родительства станет новым. Также супруги были вынуждены перенести долгожданную свадьбу из-за пандемии коронавируса.