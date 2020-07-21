Американська співачка Кеті Перрі зовсім скоро вперше стане матір'ю. Жінка народить дівчинку вже у найближчий час. А поки мережа рясніє чутками, що хрещеною матір'ю дитини стане зірка "Друзів" Дженніфер Еністон. Співачка вже прокоментувала таку ситуацію.

За словами 35-річної зірки, це все вигадки ЗМІ і вперше вона про них почула із мережі. Вона поняття не має, чому всі вирішили, ніби на цю роль вона і Орландо Блум обрали Дженніфер Еністон. Про це вона розповіла в інтерв’ю для радіостанції KIIS1065.

До слова Кеті Перрі була за крок до самогубства після розставання з Орландо Блумом

Але не меншим сюрпризом така новина стала і для 51-річної Еністон. Після перших новин у ЗМІ вони зв'язались та обмінялись думками з приводу такої байки.

Вона написала нам повідомлення, тому що ми дружимо з нею, і Орландо – один з її хороших друзів. Ми сказали: "Нічого собі! Це дика чутка! Ми поняття не маємо, звідки це взялося. Але, ти знаєш, що це продукт ЗМІ та Інтернету,

– пояснила Кеті Перрі.

Нагадаємо, що чутки про "кумівство" Еністон та Перрі з'явились 12 липня у виданні Mirror з посиланням начебто на власні джерела. Впродовж карантину вагітна Кеті хвилювалась за ситуацію у світі і майбутні пологи, тому зірка серіалу "Друзі" нібито стала її справжньою підтримкою.

"Кеті й Джен дуже близькі. Під час ізоляції вони влаштовували прогулянки і проводили багато часу разом. Вона (Дженніфер Еністон – LifeStyle 24) заплакала, коли вони просили її стати хрещеною мамою", – розповідали інсайдери.

Що відомо про вагітність Кеті Перрі?

35-річна співачка оголосила про вагітність на початку березня у новому відеокліпі на пісню Never Worn White. Кеті Перрі разом з нареченим Орландо Блумом з нетерпінням чекали на народження спільної дитини, а поповнення у родині – цілком обдуманий вчинок, адже зірки вже досягли небачених висот у кар'єрі й готові присвячувати себе дітям. Пара чекає на народження дівчинки, яку, як припускають у пресі, назвуть честь покійної бабусі співачки Енн Перл Хадсон.

Слід зауважити, що Кеті Перрі хвилюється через пологи в умовах пандемії, а її переживання негативно позначилися на стосунках з коханим. Орландо Блум вже виховує 9-річного сина Філінна від першого шлюбу з супермоделлю Мірандою Керр, тоді як для артистки досвід батьківства стане новим. Також подружжя було змушене перенести довгоочікуване весілля через пандемію коронавірусу.