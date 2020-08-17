Жена украинского танцора Влада Ямы Лилия похвасталась эффектным образом, который красиво подчеркнул ее обольстительную фигуру. Женщина также дала несколько советов, которые помогут поднять настроение и самооценку.

Лилия Яма распространила на личной странице в инстаграме красивое видео. Она продемонстрировала свою красоту, а в посте написала несколько привычных вещей, которые улучшают настроение. В частности, это время, которое мы выделяем на то, чтобы помечтать.

Читайте также Влад Яма умилил сеть чувственной съемкой с любимой: нежные фото

Летний look Лилии Ямы

Лилия выбрала total white наряд, который состоял из спортивных брюк и топа на тонких бретелях. Такая одежда не только подчеркнула стройную и спортивную фигуру звездной жены, но и сделала акцент на ее идеальном золотистом загаре.

Длинные роскошные волосы Лилия собрала в высокий хвост, а на лице сделала безупречный макияж с идеальными стрелками на веках и блеском на губах. Завершила летний аутфит минималистичными серьгами с камешками.

Что Лилия Яма написала в посте

В сообщении Лилия дала несколько советов, с помощью которых можно улучшить настроение и самооценку.