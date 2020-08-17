Дружина українського танцівника Влада Ями Лілія похизувалася ефектним образом, який гарно підкреслив її звабливу фігуру. Жінка також дала декілька порад, які допоможуть підняти настрій та самооцінку.

Лілія Яма поширила на особистій сторінці в інстаграмі красиве відео. Вона продемонструвала свою вроду, а у дописі написала декілька звичних речей, які покращують настрій. Зокрема, це час, який ми виділяємо на те, щоб помріяти.

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Літній look Лілії Ями

Лілія обрала total white вбрання, яке складалося зі спортивних штанів та топу на тонких бретелях. Такий одяг не лише підкреслив струнку та спортивну фігуру зіркової дружини, а й зробив акцент на її ідеальній золотистій засмазі.

Довге розкішне волосся Лілія зібрала у високий хвіст, а на обличчі зробила бездоганний макіяж з ідеальними стрілками на повіках та блиском на губах. Завершила літній аутфіт мінімалістичними сережками з камінчиками.

Що Лілія Яма написала в дописі

У дописі Лілія дала декілька порад, за допомогою яких можна покращити настрій та самооцінку.