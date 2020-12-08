Голливудская актриса Анджелина Джоли не остается в стороне социальных проблем. Она записала обращение к женщинам, которые могут стать жертвами домашнего насилия. В новом видео она очаровала публику безупречным видом.

45-летняя американская актриса Анджелина Джоли часто высказывается на тему домашнего насилия. Эта проблема как никогда актуальна в период новогодних и рождественских праздников, когда вся семья остается дома. Поэтому совместно с изданием Harper's Bazaar звезда записала видеообращение к женщинам, которые являются потенциальными жертвами насилия.

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Голливудская актриса советует женщинам заранее обсудить проблему с близкими, которые смогут помочь в чрезвычайной ситуации. Однако она советует полагаться только на себя и быть осмотрительными в подобных ситуациях.

"Печально об этом говорить, но вы должны быть готовы к тому, что не все друзья или родственники всегда поверят вам и захотят поддерживать вас. Часто на помощь приходят совершенно незнакомые люди: те, кто сам пережил насилие, а также религиозные сообщества", – отметила Анджелина Джоли.

Образ Анджелины Джоли

Для записи публичного обращения звезда выбрала элегантный наряд. На ней приталенная белое платье с длинными рукавами, которое фантастически подчеркнуло хрупкую фигуру. Волосы актриса оставила распущенными и уложила ровно, нанесла легкий макияж, выделив глаза стрелками, а губы – нежно-розовой помадой.

Из аксессуаров Анджелина Джоли выбрала только лаконичное ожерелье из жемчуга. В реальной жизни она не любит обременять лицо косметикой и выбирает одежду пастельных цветов. Стиль актрисы чрезвычайно изысканный, а фантастическая естественная красота каждый раз покоряет аудиторию.