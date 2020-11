Голливудская актриса Анджелина Джоли удивит зрителей перевоплощениями в новом фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес". На одних кадрах знаменитость предстанет в образе Королевы Червей, где знаменитую красавицу будет сложно узнать из-за грима.

Анджелина Джоли в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес"

С 26 ноября украинские киноманы смогут посмотреть в кинотеатрах фэнтези "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес", сообщает 24 канал. А пока лента еще не вышла в прокат, ее авторы подогревают интерес зрителей эффектными кадрами из фильма.

Так, в сети опубликовали новые фото Анджелины Джоли, на которых актриса изменилась до неузнаваемости. Голливудская красавица позировала перед камерой в светлом парике и белом платье с нарисованным красным сердцем. Благодаря наряду она перевоплотилась в Королеву червей.

Однако больше привлек внимание грим Анджелины Джоли. Светлая кожа лица, отсутствие бровей и макияж с акцентом на красные губы: актриса кардинально изменилась для этой роли.



Анджелина Джоли в фильме Come Away / Фото The Sun



Анджелина Джоли с гримом / Фото The Sun

Кроме этого, в фильме "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" Анджелина Джоли сыграла еще одну роль – мать главных героев Роуз. Однако для этой героини авторы проекта подобрали не такой оригинальный наряд и макияж.



Анджелина Джоли в новом фэнтези / Фото The Daily Mail

"Питер Пэн и Алиса в Стране чудес": сюжет

Лента "Питер Пэн и Алиса в Стране чудес" расскажет зрителям о невероятных приключениях двух любимых сказочных персонажей. По сюжету, Питер и Алиса – брат и сестра. Любовь к магии и вера в сказочный мир им передались от родителей, которые поселились в домике посреди леса.

Их идиллия заканчивается, когда в семье происходит трагедия. После этого родители Роуз и Джек пытаются утолить боль от потери сына с помощью алкоголя, а Питеру и Алисе не остается ничего, кроме как отправиться в первые сказочные приключения.

Главные роли в картине исполнили:

Анджелина Джоли

Майкл Кейн

Дэвид Ойелоуо

Гугу Мбати-Роу

Дерек Джекоби

Анна Ченселлор

Кларк Питерс

"Питер Пэн и Алиса в Стране чудес": смотрите трейлер к фильму