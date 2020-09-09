Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, которая уверенно покоряет иностранных слушателей, продемонстрировала безупречный образ для теплых дней. Звезда предстала перед камерой в белом платье и очаровала подписчиков.

Настя Каменских принадлежит к самым сексуальным женщинам отечественного шоу-бизнеса. За ее личной страницей в Инстаграме следят более 5 миллионов пользователей сети. Артистка ежедневно радует фолловеров новым контентом. Не забывает показывать поклонницам варианты изысканных аутфитов, которые точно поразят окружающих.

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Нежный look Насти Каменских

NK предстала перед камерой, сидя на диване в стильном летнем платье белого цвета на короткий рукав. Наряд был достаточно легким и имел свободный крой, что придало образу нежности и женственности.

Волосы исполнительница уложила в привычные кудри, а на лице сделала легкий макияж с персиковыми тенями на веках и нюдовым блеском на губах. Внимание привлекает проницательный и обольстительный взгляд певицы. Она в который раз поразила безупречным внешним видом.

"Новая пора-это всегда перемены! Новые цели, новые планы. Расскажите, что планируете делать в сентябре?", – спросила Каменских у подписчиков.

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