Популярна українська виконавиця Настя Каменських, яка впевнено підкорює іноземних слухачів, продемонструвала бездоганний образ для теплих днів. Зірка постала перед камерою в білій сукні і зачарувала підписників.

Настя Каменських належить до найсексуальніших жінок вітчизняного шоу-бізнесу. За її особистою сторінкою в інстаграмі стежать понад 5 мільйонів користувачів мережі. Артистка щодня радує фоловерів новим контентом. Не забуває показувати прихильницям варіанти вишуканих аутфітів, які точно вразять оточуючих.

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Ніжний look Насті Каменських

NK постала перед камерою, сидячи на дивані у стильній лікній сукні білого кольору на короткий рукав. Вбрання було досить легким та мало вільний крій, що додало образові ніжності та жіночності.

Волосся виконавиця вклала у звичні кучері, а на обличччі зробила легкий макіяж із персиковими тінями на повіках та нюдовим блиском на губах. Увагу привертає проникливий та звабливий погляд співачки. Вона вкотре вразила бездоганним зовнішнім виглядом.

"Нова пора – це завжди зміни! Нові цілі, нові плани. Розкажіть, що плануєте робити у вересні?", – запитала Каменських у підписників.

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