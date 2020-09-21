Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая в очередной раз поделилась с поклонницами вариантом стильного аутфита. После отпуска она вернулась к работе и уже успела посетить светское мероприятие в Киеве.

Катя Осадчая после празднования дня рождения провела несколько дней вместе с мужем Юрием Горбуновым в Турции. Теперь звезда вернулась к съемкам и уже готовит для поклонников новые выпуски программы "Светская жизнь". На личной странице в инстаграме Осадчая показала look, в котором появлялась перед камерой.

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Стильный аутфит Кати Осадчей

Катя Осадчая изображена на снимке в стильном белом костюме, который состоял из штанов с высокой посадкой и пиджака, который был красиво декорирован. Также знаменитость надела черный топ и дополнила образ красивой шляпой черного цвета. Наряд красиво подчеркнул стройную фигуру Кати и был ей к лицу.

Еще одним шармом в аутфите Осадчей были длинные сияющие серьги. Волосы она уложила ровно и забрала назад. На лице ведущая сделала выразительный макияж с акцентом на глазах и завершила look невероятной улыбкой.

С корабля на бал в прямом смысле этих слов. Насыщенный рабочий уикенд, о котором смотрите в ближайших выпусках "Светской жизни",

– написала под фото ведущая.



Катя Осадчая в белом костюме / Instagram / @kosadcha