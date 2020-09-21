Популярна українська телеведуча Катя Осадча вкотре поділилася із шанувальницями варіантом стильного аутфіту. Після відпустки вона повернулася до роботи і вже встигла відвідати світський захід в Києві.

Катя Осадча після святкування дня народження провела декілька днів разом із чоловіком Юрієм Горбуновим у Туреччині. Тепер зірка повернулася до зйомок і вже готує для прихильників нові випуски програми "Світське життя". На особистій сторінці в інстаграмі Осадча показала look, у якому поставала перед камерою.

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Стильний аутфіт Каті Осадчої

Катя Осадча зображена на знімкові у стильному білому костюмі, який складався із штанів з високою посадкою та піджака, що був красиво задекорований. Також знаменитість одягнула чорний топ і доповнила образ красивим капелюхом чорного кольору. Вбрання гарно підкреслило струнку фігуру Каті та неабияк пасувало їй.

Ще одним шармом в аутфіті Осадчої були довгі сяючі сережки. Волосся вона вклала рівно та забрала назад. На обличчі ведуча зробила виразний макіяж з акцентом на очах і завершила look неймовірною усмішкою.

З корабля на бал у прямому значенні цих слів. Насичений робочий вікенд, про який дивіться в найближчих випусках "Світського життя",

– написала під фото ведуча.



Катя Осадча у білому костюмі / Instagram / @kosadcha