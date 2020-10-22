Шведская модель, одна из "ангелов" Victoria's Secret, Эльза Хоск похвасталась безупречным нарядом во время своей беременности. Новая фотография уже успела очаровать армию поклонников.

Звезда показала не только вариант актуального аутфита на осень, но и подчеркнула свое особое состояние.

Читайте также Макияж в нюдовых оттенках: модный вариант smoky eyes от Эльзы Хоск

На личной странице в инстаграме манекенщица опубликовала кадры, которые сделала на кровати и балконе. Модель предстала перед камерой в стильном костюме белого цвета, состоящем из штанов и кардигана с карманами.

Эльга Хоск кардиган решила не застегивать, чтобы лучше продемонстрировать свой округлившийся животик. Под кардиган манекенщица надела белый бюстгальтер. Соединила она такой нежный образ с белыми кроссовками.



Эльза Хоск в трендовом наряде / Instagram / @hoskelsa

Волосы Эльза уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж в нежных оттенках. Хоск, как всегда, выглядела великолепно и вызвала восторг у более чем шестимиллионной аудитории подписчиков, которые в комментариях оставляют комплименты.

"Уже люблю тебя больше всех", – написала Хоск, обняв руками округлый живот.



Эльза Хоск в белоснежном наряде / Instagram / @hoskelsa



Шведская модель поражает своими образами / Instagram / @hoskelsa