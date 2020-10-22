Шведська модель, одна із "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк похизувалася бездоганним вбранням під час своєї вагітності. Нова світлина вже встигла зачарувати армію шанувальників.

Зірка показала не лише варіант актуального аутфіту на осінь, але й підкреслила свій особливий стан.

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На особистій сторінці в інстаграмі манекенниця опублікувала кадри, які зробила на ліжку та балконі. Модель постала перед камерою у стильному костюмі білого кольору, який складався зі штанів та кардигану з кишенями.

Ельга Госк кардиган вирішила не защіпати, аби краще продемонструвати свій округлий животик. Під кардиган манекенниця одягнула білий бюстгальтер. Поєднала вона такий ніжний образ з білими кросівками.



Ельза Госк у трендовому вбранні / Instagram / @hoskelsa

Волосся Ельза вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж у ніжних відтінках. Госк, як завжди, виглядала неперевершено і викликала захоплення у понад 6-мільйонною аудиторії підписників, які у коментарях залишають компліменти.

"Вже люблю тебе найбільше", – написала Госк обійнявши рукам округлий живіт.



Ельза Госк у білосніжному вбранні / Instagram / @hoskelsa



Шведська модель вражає своїми образами / Instagram / @hoskelsa