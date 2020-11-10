Американская модель Белла Хадид в этом году, как и многие другие модели, имели значительно меньше работы по сравнению с другими звездами. Фотосессия для японского издания Vogue была сделана еще в феврале 2020-го года, впрочем ее продемонстрировали в сети только сейчас.

Обложка со знаменитой моделью, сестра которой – Джиджи Хадид – недавно родила и ушла в декрет, появилась в эти дни в сети. Как оказалось, гламурная фотосессия состоялась в начале этого года, перед пандемией коронавируса во всем мире. Неизвестно, почему снимки для глянца не опубликовали редакторы раньше, но их поклонники смогут увидеть в журнале уже в новом декабрьском выпуске журнала Vogue Japan.

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Автором сексуальных фото стал дуэт художников Luigi и Iango, а стилистом съемки стала Anna Dello Russo. Белла Хадид поделилась, что в день фотосъемки она успела поработать с командой журнала Vogue Korea и создателями специального выпуска CHAOS. На обложке декабрьского издания Белла позировала в платье бренда GUCCI из коллекции осень-зима 2020 в стиле викторианской эпохи. Ее образ дополняла лаконичная черная шляпа и кожаный чокер на шее в стиле 80-х.



Белла Хадид для глянца Vogue Japan / Фото Vogue Japan, Luigi и Iango

На другом фото модель предстала в соблазнительном кружевном белье с той же шляпой.



Белла Хадид для глянца Vogue Japan / Фото Vogue Japan, Luigi и Iango

Редакторы издания добавили, что темой номера стала женщина, которая является мудрой и раскрывает свою индивидуальность – именно такой, по мнению создателей глянца, является Белла Хадид.