Американська модель Белла Хадід цьогоріч, як і багато інших моделей, мали значно менше роботи у порівнянні з іншими зірками. Фотосесія для японського видання Vogue була зроблена ще у лютому 2020-го року, втім її продемонстрували у мережі лише зараз.

Обкладинка зі знаменитою моделлю, сестра якої – Джіджі Хадід – нещодавно народила та пішла у декрет, з'явилась цими днями у мережі. Як виявилось, гламурна фотосесія відбулась на початку цього року, перед пандемією коронавірусу у всьому світі. Невідомо, чому знімки для глянцю не опублікували редактори раніше, але їх шанувальники зможуть побачити у журналі вже у новому випуску грудневого журналу Vogue Japan.

Стильно та дуже сексуально Модель Вінні Гарлоу повторила "банний" образ Ріти Ори

Автором сексуальних фото став дует митців Luigi і Iango, а стилістом зйомки стала Anna Dello Russo. Белла Хадід поділилась, що у день фотозйомки вона встигла попрацювати із командою журналу Vogue Korea та творцями спеціального випуску CHAOS. На обкладинці грудневого видання Белла позувала у сукні бренду GUCCI з колекції осінь-зима 2020 в стилі вікторіанської епохи. Її образ доповнював лаконічний чорний капелюх і шкіряний чокер на шиї у стилі 80-тих.



Белла Хадід для глянцю Vogue Japan / Фото Vogue Japan, Luigi і Iango

На іншому фото модель постала у спокусливій мереживній білизні з тим же капелюхом.



Белла Хадід для глянцю Vogue Japan / Фото Vogue Japan, Luigi і Iango

Редактори видання додали, що темою номеру стала жінка, яка є мудрою і розкриває свою індивідуальність – саме такою, на думку творців глянцю, є Белла Хадід.