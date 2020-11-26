Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк постоянно делится с поклонниками безупречными образами. Но на этот раз звезда решила рассмешить сеть и показала свое смешное фото.

Кроме того, что Леся Никитюк является успешной телеведущей, она также активно развивает свой блог в инстаграме. Звезда не только публикует фотографии, на которых предстает в роскошных образах, но и радует сеть забавными фотографиями.

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С первым снегом в Украине начинает ярко ощущаться дух Рождественских праздников. Леся Никитюк сделала фото на фоне здания с елочными декорациями. Она забавно легла на огромное красное кресло и показала, как релаксирует. Возле телеведущей стояли пакеты с подарками.

Леся Никитюк позировала в белом свитшоте с принтом и молочных широких брюках. Стильный осенний аутфит звезда дополнила кроссовками на массивной подошве. Она собрала волосы в аккуратный пучок и завершила look макияжем с акцентом на губах.

Новый год? Я готова. 2021 год кого? Дятла? Быка? Куницы?

– подписала фото Леся Никитюк.

Поклонники выразили свои впечатления от фото и образа телеведущей в комментариях: "Какая красота!", "Крутые кроссовки", "У всех уже новогоднее настроение", "Новый год Леси Ивановны!".



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk