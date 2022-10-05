Астрологи назвали знаков Зодиака, которых ждет счастливый октябрь

Астрологи прогнозируют счастливый и вдохновенный октябрь для Рыб, Дев и Близнецов. Именно их ждут положительные моменты, которые кардинально изменят их жизнь.

Октябрь обещает для этих знаков быть очень интересным и непредсказуемым, пишет 24 канал. С вами произойдут события, о которых вы и не мечтали.

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Рыбы

Рыб ждет легкая луна. Вы будете абсолютно свободны в своих маневрах и сможете сделать все, о чем мечтали в последнее время. А для одиноких знаков Зодиака можно познакомиться с очень интересной и харизматичной личностью, с которой могут сложиться прочные и долговременные отношения.

Девы

Девам октябрь обещает материальное обогащение и успех в любых вопросах. Вы сможете заручиться поддержкой близких и родных, которые дают вам мудрые советы. Месяц удачен для того, чтобы избавиться от балласта и привнести в свою жизнь только позитив и хорошую энергетику.

Близнецы

Близнецов в октябре ожидает много новых увлечений и путешествий. Вы сможете наконец-то уделить время не только работе, но и своей личной жизни. Также в середине месяца вы реализуете свою давнюю мечту. Ближе к концу месяца вы получите дополнительные денежные средства. Руководство выпишет вам премию за все заслуги и старания.