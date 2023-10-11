На Овна, Льва, Стрельца и Рыб всегда можно положиться, пишет 24 Канал. Они никогда не потеряют самообладания.

К слову Вам пора в отпуск: эти 3 знака зодиака выгорят до конца осени

Овен

Овны никогда не теряют голову. Если происходит что-то серьезное – они не будут бегать из угла в угол, заламывая руки. Придумают, что делать в такой ситуации.

Гороскоп для Овнов

Лев

Львы умеют держать лицо в любой ситуации. Они лишь наблюдают за тем, как другие страстно ищут решение, а сами холодным умом принимают его и не разрешают лишние эмоции.

Гороскоп для Львов

Стрелец

Стрельцы могут слишком медленно осознавать, что произошла какая-то неожиданная ситуация. Это тоже дарит им черту хладнокровия. Когда они все же понимают, что произошло или произойдет – ужасаются, но не подают знака.

Гороскоп для Стрельцов

Рыбы

Рыбы довольно чувственны и эмоциональны, но когда происходит что-то важное, умеют овладевать себя очень быстро. Они скрадывают свои эмоции и не дают себе расслабиться.

Гороскоп для Рыб