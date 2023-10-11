На Овна, Лева, Стрільця та Риб завжди можна покластися, пише 24 Канал. Вони ніколи не втратять самовладання.

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Овен

Овни ніколи не втрачають голову. Якщо стається щось серйозне – вони не бігатимуть з кутка в куток, заламуючи руки. Натомість придумають, що робити в такій ситуації.

Гороскоп для Овнів

Лев

Леви вміють тримати обличчя у будь-якій ситуації. Вони лише спостерігають за тим, як інші пристрасно шукають рішення, а самі холодним розумом ухвалюють його та не дозволяють зайвих емоцій.

Гороскоп для Левів

Стрілець

Стрільці можуть надто повільно усвідомлювати, що трапилась якась несподівана ситуація. Це теж дарує їм рису холоднокровності. Коли вони все ж розуміють, що сталося чи станеться – жахаються, але не подають знаку.

Гороскоп для Стрільців

Риби

Риби доволі чуттєві й емоційні, але коли стається щось важливе, вміють опановувати себе дуже швидко. Вони приглушують свої емоції та не дають собі розслабитися.

Гороскоп для Риб