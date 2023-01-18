Каждый год сценарий и персонажи вертепа другие. Нынешняя миссия участников – принести радость воинам и помочь армии финансово. Они уже выступили в разных воинских частях Львовской области, в Реабилитационном центре "Галичина" в поселке Большой Любень, в ресторанах и гостиницах Львова, а на Рождество – в Гае. Таким образом собрали около 60 тысяч гривен на нужды ВСУ, которые распределят по запросам от знакомых военных, находящихся в зоне боевых действий.

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"Вертеп это то, что дает силы, это возможность быть в кругу близких по духу людей. А наш вертеп – особенный, потому что мы посвятили его нашим воинам, победе над злом. Мы очень много выступали перед военными. Я благодарна вертепу за эту возможность. – нести радость тем, кто нас защищает. Нас знает много львовян, наши выступления ждут и принимают очень тепло и искренне. Участниками являются взрослые, зрелые люди, которые могут реализовать свой творческий потенциал, несмотря на занятость, возраст, семейные дела находят время и возможность наполнить свою жизнь и быть полезными для других. Мы были у раненых, а также у ребят, которые проходят реабилитацию после потерь конечностей. Это было, пожалуй, самое эмоциональное наше выступление. Ребята писали нам потом и звали еще. Это для нас огромное отличие", – говорит участница арт-вертепа "АвантюрА" Елена Березюк.



Арт-вертеп "АвантюрА" приехал к военным / Фото предоставлено 24 Каналу

"Рождество нам не украдет никакая сволочь!", – режиссер арт-вертепа

Мы расспросили у режиссера-сценаристки творческого коллектива Марьяны Лович, как именно функционирует арт-вертеп "АвантюрА" и планирует ли коллектив развиваться дальше.

Мы не действующая театральная группа, ведь в нашем коллективе есть только два профессиональных актера. Все остальные – любители. Рождественское действо готовим уже четыре года подряд, были в планах другие творческие проекты, но в свое время локдаун и война не позволили реализовать все замыслы. Развиваться планируем в дальнейшем, ведь понимаем, что сейчас любой ценой должны поддерживать украинское культурное наследие и развивать его,

– отмечает режиссер.

Нынешний сценарий, по словам режиссера-сценаристки, кардинально отличался от предыдущих из-за войны в Украине: "В этом году сценарий написала на одном дыхании! Поскольку год выдался очень насыщенным и динамичным, то и сценарий носит такой же характер. Готовились к выступлениям всего две недели, но с верой, что все удается лучше, ведь "Рождество нам не украдет никакая сволочь!".



Режиссер арт-вертепа "АвантюрА" Марьяна Лович / Фото предоставлено 24 Каналу

Несколько наших участников находятся в зоне боевых действий, но находясь в отпуске или на реабилитации, они присоединились к нам, чтобы вместе заколядовать! Каждый персонаж в вертепе особенный. "Вражеская Сила" – отчетливо видно антигероя нашего времени. На протяжении всего вертепа ему противостоят Мольфарка, колядники, Волонтер, Воины, Ангелы-медики и даже Смерть у нас особенная, потому что "оригинально" наказывает только того, кто этого заслужил больше всего!".

Марьяна Лович отмечает, что в это действо вложила огромную веру в победу, а последнее выступление этого сезона еще можно увидеть во дворе Дворца Потоцких 21 января в 12:00.

"Нужно не забывать войну, но и жить", – военный из вертепа

Также мы пообщались с военным Николаем Николькиным, который во время больничного отпуска принял участие в арт-вертепе "Авантюра", сыграв роль воина. Мужчина рассказал редакции 24 Каналу свое мнение по поводу рождественских празднований 2023 года и развлечений во время войны вообще.

По его словам, к традиционным празднествам он относится положительно, даже настаивает на том, чтобы это было. Поскольку это и отличает нас от россиян, то, что мы придерживаемся наших традиций.



Военнослужащий и участник вертепа Николай Никольин / Фото предоставлено 24 Каналу

"Это же народное творчество. Правильно? Художник – это тоже творческий человек, он рисует картину, он разве в этот момент развлекается? Нет, он рисует картину. Музыка – это тоже творчество. Я отношусь к этому очень спокойно, я бы даже сказал очень-очень-очень положительно, потому что нужно поддерживать в себе творчество, а не банально сесть за стол, выпить, попеть "в ополе березка стояла", сделать мордобой и разбежаться по домам…" – убежден военный.

У России нет культурного творчества, оно погибло. Это свелось к банальщине: выпить, закусить, поваляться под столом. Вот и все. Поэтому я очень поддерживаю празднование в Украине,

– добавил он.

Также мы поинтересовались, что военные думают о том, стоит ли вообще делать застолье и праздновать.

"Были бы дискотеки, я бы и на дискотеку пошел. Говорю откровенно, но только потому, чтобы забыться, чтобы забыть пережитое. Сейчас вернутся тысячи ребят, кто-то негативно будет относиться, кто-то положительно. Для поддержания морального духа, для поддержки себя, для поддержки воинов я очень за это", – отмечает Николай Никольин.

Во время российско-украинской войны украинцы переживают трагические события, но в то же время пытаются продолжать жить привычную жизнь со всеми ее радостями. Военный, который был в боях и пережил две операции, говорит, что так и должно быть: "Как сказал мой товарищ, надо научиться жить во время войны. Не существовать, не выживать, а жить. На Западе это сейчас очень актуальная вещь, мы начинаем учиться жить. А из Львова оно разойдется по всей Украине. Нужно жить, не забывать о войне, помогать, но жить. Так у нас беда, у нас трагедии, у нас очень много этого. Но надо воспринимать это спокойно", – подытожил участник вертепа.

Автор: Евгения Яцишин