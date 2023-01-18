Кожного року сценарій та персонажі вертепу інші. Цьогорічна місія учасників – принести радість воїнам та допомогти армії фінансово. Вони вже виступили у різних військових частинах Львівської області, у Реабілітаційному центрі "Галичина" у селищі Великий Любінь, у ресторанах та готелях Львова, а на Різдво – в Гаю. Таким чином зібрали близько 60-ти тисяч гривень на потреби ЗСУ, які розподілять по запитах від знайомих військових, які перебувають у зоні бойових дій.

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"Вертеп це те, що дає сили, це можливість бути у колі близьких по духу людей. А цьогорічний наш вертеп – особливий, бо ми присвятили його нашим воїнам, перемозі над злом. Ми дуже багато виступали перед військовими. Я вдячна вертепу за цю можливість – нести радість тим, хто нас захищає. Нас знає багато львів'ян, наші виступи чекають і приймають дуже тепло і щиро. Учасниками є дорослі, зрілі люди, які можуть реалізувати свій творчий потенціал, які попри зайнятість, вік, родинні справи знаходять час і можливість наповнити своє життя і бути корисними для інших. Ми були у поранених, а також у хлопців, які проходять реабілітацію після втрат кінцівок. Це був, мабуть, найемоційніший наш виступ. Хлопці писали нам потім та кликали ще. Це для нас величезна відзнака", – каже учасниця арт-вертепу "АвантюрА" Олена Березюк.



Арт-вертеп "АвантюрА" приїхав до військових / Фото надане 24 Каналу

"Різдво нам не вкраде ніяка сволота!", – режисерка арт-вертепу

Ми розпитали у режисерки-сценаристки творчого колективу Мар'яни Лович, як саме функціонує арт-вертеп "АвантюрА" та чи планує колектив розвиватись далі.

Ми не є діючою театральною групою, адже в нашому колективі є лише двоє професійних акторів. Всі інші – аматори. Різдвяне дійство готуємо вже чотири роки поспіль, були в планах інші творчі проєкти, але свого часу локдаун і війна не дозволили реалізувати всі задуми. Розвиватись плануємо надалі, адже розуміємо, що зараз за будь-яку ціну маємо підтримувати українську культурну спадщину та розвивати її,

– зазначає режисерка.

Цьогорічний сценарій, за словами режисерки-сценаристки, кардинально відрізнявся від попередніх через війну в Україні: "Цього року сценарій написала на одному диханні! Оскільки рік видався дуже насиченим і динамічним, то й сценарій має такий же характер. Готувалися до виступів всього два тижні, але з вірою, що все вдається якнайкраще, адже "Різдво нам не вкраде ніяка сволота!".



Режисерка арт-вертепу "АвантюрА" Мар'яна Лович / Фото надане 24 Каналу

Кілька наших учасників перебувають в зоні бойових дій, але, перебуваючи у відпустці чи на реабілітації, вони доєдналися до нас, щоб разом заколядувати! Кожен персонаж у вертепі особливий. "Вража Сила" – чітко видно антигероя нашого часу. Протягом всього вертепу йому протистоять Мольфарка, колядники, Волонтерка, Воїни, Ангели-медики і навіть Смерть у нас особлива, бо "оригінально" карає тільки того, хто на це заслужив найбільше!".

Мар'яна Лович наголошує, що в це дійство вклала величезну віру в перемогу, а останній виступ цього сезону ще можна побачити на подвір'ї Палацу Потоцьких 21 січня о 12:00.

"Потрібно не забувати війну, але й жити", – військовий з вертепу

Також ми поспілкувались з військовим Миколою Ніколькіним, який під час лікарняної відпустки взяв участь у цьогорічному арт-вертепі "Авантюра", зігравши роль воїна. Чоловік розповів редакції 24 Каналу свою думку щодо різдвяних святкувань 2023 року та розваг під час війни взагалі.

За його словами, до традиційних святк він ставиться позитивно, навіть наполягає на тому, щоб це було. Оскільки це і відрізняє нас від росіян, те, що ми дотримуємось наших традицій.



Військовослужбовець та учасник вертепу Микола Ніколькін / Фото надане 24 Каналу

"Це ж народна творчість. Правильно? Художник – це ж теж творча людина, він малює картину, він хіба в цей момент розважається? Ні, він малює картину. Музика – це теж творчість. Я ставлюсь до цього дуже спокійно, я б навіть сказав дуже-дуже-дуже позитивно, тому що потрібно підтримувати у собі творчість, а не банально сісти за стіл, випити, поспівати "в ополе березка стояла", зробити мордобій і розбігтися по будинках…" – переконаний військовий.

У Росії нема культурної творчості, вона загинула. Це звелось до банальщини: випити, закусити, повалятись під столом. От і все. Тому я дуже підтримую святкування в Україні,

– додав він.

Також ми поцікавились, що військові думають про те, чи варто взагалі робити застілля та святкувати.

"Були б дискотеки, я б і на дискотеку пішов. Кажу відверто, але тільки через те, щоб забутися, щоб забути пережите. Зараз повернуться тисячі хлопців, хтось негативно буде ставитись, хтось позитивно. Для підтримки морального духу, для підтримки себе, для підтримки воїнів я дуже за це", – зазначає Микола Ніколькін.

Під час російсько-української війни українці переживають трагічні події, але водночас й намагаються продовжувати жити звичне життя з усіма його радощами. Військовий, який був у боях та пережив дві операції, каже, що так і має бути: "Як сказав мій товариш, треба навчитися жити під час війни. Не існувати, не виживати, а жити. На Заході це зараз дуже актуальна річ, ми починаємо вчитися жити. А зі Львова воно розійдеться по всій Україні. Потрібно жити, не забувати про війну, допомагати, але жити. Так у нас біда, у нас трагедії, у нас дуже багато цього. Але треба сприймати це спокійно", – підсумував учасник вертепу.

Автор: Євгенія Яцишин