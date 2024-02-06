5 особенных женских ароматов, от которых сходят с ума мужчины

Существуют духи, которые способны свести с ума любого мужчину, вызвать сильное чувство любви и невероятную страсть. В частности, соблазнительными считаются цветочные, фруктовые и восточные ароматы.

А вот отталкивает мужчин резкий и слишком яркий запах, ведь он ассоциируется с мужественностью и силой. Привлечь может, напротив, нежный, изысканный и женственный аромат. Подборку таких духов составил 24 Канал.

Кстати Лучшие духи на весну: 4 свежих аромата, которые подойдут каждой женщине

Chanel №5

Chanel №5 – это французская классика, которая уже много лет покоряет сердца миллионов женщин в мире. Кроме того, культовый аромат привлекает мужчин, ведь очень женственный и роскошный. Парфюм был выпущен в 1921 году.

Начальная нота : иланг-иланг, альдегиды, бергамот, нероли, персик.

: иланг-иланг, альдегиды, бергамот, нероли, персик. Нота сердца : ирис, жасмин, ландыш, роза.

: ирис, жасмин, ландыш, роза. Конечная нота: ваниль, ветивер, дубовый мох, пачули, сандал.

Yves Saint Laurent Black Opium

Yves Saint Laurent Black Opium – аромат уверенных в себе женщин. Несмотря на это, является очень чувственным и нежным. Особенно он подходит для романтических зимних вечеров. Парфюм продается в магазинах с 2014 года.

Начальная нота : аккорд кофе.

: аккорд кофе. Нота сердца : жасмин, розовый перец, флердоранж.

: жасмин, розовый перец, флердоранж. Конечная нота: ваниль, кедр, пачули.

Dolce&Gabbana Light Blue

Dolce&Gabbana Light Blue перенесет вас в лето. Вспомните бессонные теплые ночи, когда вокруг царит особая атмосфера. Пляж, свежий бриз и раскаленный песок – именно то, с чем ассоциируется этот аромат. Парфюм подходит для энергичных женщин.

Начальная нота : колокольчик, лимон.

: колокольчик, лимон. Нота сердца : бамбук, белая роза, жасмин.

: бамбук, белая роза, жасмин. Конечная нота: амбра, кедр, мускус.

Tom Ford Ombre Leather 18

Tom Ford Ombre Leather 18 – унисекс, поэтому этот парфюм используют как женщины, так и мужчины. Аромат вызывает невероятную страсть и желание. Он прекрасно подойдет для моментов, когда хочется побыть вместе с любимым человеком.

Начальная нота : кардамон.

: кардамон. Нота сердца : жасмин самбак, кожа.

: жасмин самбак, кожа. Конечная нота: амбра, мох, пачули.

Dior Miss Dior Cherie

Dior Miss Dior Cherie – это о женщинах, которые любят свободу, поэтому наслаждаются жизнью на полную. Аромат является очень изящным и лаконичным. Парфюм подойдет на каждый день, чтобы немного разбавить обыденность, которая иногда очень надоедает.