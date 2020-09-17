Каждая женщина хочет идти в ногу со временем и выглядеть актуально и современно, впрочем, не всем это удается. Есть вещи, которые кроме того, что не будут производить никакого впечатления, будут выглядеть забавно и неуместно. От какой именно одежды надо избавиться – читайте далее.

Если хотите выглядеть стильно, то вам стоит обратить внимание не только на модные тенденции, но и распрощаться с вещами, которые могут полностью испортить ваш образ. Читайте в нашей подборке о вещах, которые стали антитрендами, и не бойтесь отложить их в дальний ящик или же просто избавиться от них.

К теме Тренды осени: что мы будем носить в этом сезоне

Приталенный кардиган

Смело отказывайтесь от всех приталенных кардиганов, которые были модными несколько лет назад. Кардиганы не теряют своей актуальности до сих пор, впрочем, их фасон изменился, поэтому надо немедленно избавиться от кардиганов, которые полностью облегают тело.

Сейчас стоит обратить внимание на кардиганы свободного кроя. Мягкие вязаные кардиганы – замечательная альтернатива свитеру.



Приталенный кардиган – антитренд осени

Джинсы с дырками

Джинсы с дырками на коленях или даже по всей длине – стали антитрендом еще весной, впрочем, большинство все же жалеют выбрасывать такую любимую вещь и продолжают их носить. Если вы действительно хотите быть в тренде и привлечь внимание окружающих своим безупречным образом – выберите, к примеру, обычные мам-джинсы без дырок.



Джинсы с дырками – антитренд осени

Массивные кроссовки

Кроссовки на массивной подошве уже отошли в прошлое, поэтому не стоит на них акцентировать свое внимание. Выберите обычные белые кроссовки на низкой подошве или же кроссовки с цветными вставками.

Массивные кроссовки – антитренд осени

Джинсы скинни

Пока на улице еще держится теплая и солнечная погода – отложите такие джинсы на пикник с друзьями. Для трендового стилизованного образа лучше выбрать джинсы свободного кроя, которые буквально не будут обтягивать вашу ногу. Обычные мам-джинсы сделают ваш look интересным и трендовым.



Джинсы скинни – антитренд осени

Короткий тренч

Тренч – неизменная вещь гардероба, которая прекрасно завершает любой осенний образ. Однако короткие модели смотрятся нелепо, поэтому советуем вам обратить внимание на удлиненные тренчкоты.



Короткий тренч – антитренд осени

Приталенные пальто

Приталенные пальто, которые буквально облегают фигуру отложите подальше. Лучше приобретите для себя модель свободного кроя. Такое пальто сможет сделать ваш образ более гармоничным и трендовым.

Приталенные пальто – антитренд осени

Белые заколки с жемчугом

Обязательно избавьтесь от этого антитрендового аксессуара. Даже в тот момент, когда эта вещь была трендовой, она быстро потеряла свой статус, ведь эти заколки носили буквально все. Если у вас дома до сих пор есть эта заколка и вы еще планируете совместить ее с нарядом – не делайте этого, ведь можете окончательно испортить свой образ. Лучше выберите из аксессуаров обычный платок.



Заколки с жемчугом – антитренд осени