Кожна жінка хоче йти в ногу з часом та виглядати актуально і сучасно, втім не всім це вдається. Є речі, які, окрім того, що не справлятимуть жодного враження, виглядатимуть кумедно та недоречно. Якого саме одягу треба позбутися – читайте далі.

Якщо хочете виглядати стильно, то вам варто звернути увагу не лише на модні тенденції, але й розпрощатися з речама, які можуть повністю зіпсувати ваш образ. Читайте у нашій добірці про речі, які стали антитрендами та не бійтеся відкласти їх у далекий ящик, або ж просто позбутися від них.

До теми Тренди осені: що ми будемо носити в цьому сезоні

Приталений кардиган

Сміливо відмовляйтеся від всіх приталених кардиганів, які були модними декілька років тому. Кардигани не втрачають своєї актуальності досі, втім їхній фасон видозмінився, тож треба негайно позбутися кардиганів, які повністю облягають тіло.

Зараз варто звернути увагу на кардигани вільного крою. М’які в’язані кардигани – чудова альтернатива светра.



Приталений кардиган – антитренд осені

Джинси з дірками

Джинси з дірками на колінах, чи навіть по всій довжині – стали антитрендом ще навесні, втім більшість все ж таки жаліють викидати таку улюблену річ в гардеробі і продовжують їх носити. Якщо ви дійсно хочете бути в тренді та привернути увагу оточуючих своїм бездоганним образом – оберіть, до прикладу, звичайні мам-джинси без дірок.



Джинси з дірками – антитренд осені

Масивні кросівки

Кросівки на масивній підошві вже відійшли у минуле, тому не варто на них акцентувати свою увагу. Оберіть звичайні білі кросівки на низькій підошві, або ж кросівки з кольоровими вставками.



Масивні кросівки – антитренд осені

Джинси скіні

Поки на вулиці ще тримається тепла та сонячна погода – відкладіть такі джинси на пікнік з друзями. Для трендового стилізованого образу краще обрати джинси вільного крою, які буквально не обтягуватимуть вашу ногу. Звичайні мам-джинси зроблять ваш look цікавим та трендовим.



Джинси скіні – антитренд осені

Короткий тренч

Тренч – незмінна річ гардеробу, яка чудово завершує будь-який осінній образ. Однак короткі моделі виглядають безглуздо, тож радимо вам звернути увагу на подовжені тренчкоти.



Короткий тренч – антитренд осені

Приталені пальта

Приталені пальта, які буквально облягають фігуру, рекомендовано відкласти подалі від очей. Краще придбайте для себе модель вільного крою. Таке пальто зможе зробити ваш образ більш гармонійним та трендовим.



Приталені пальта – антитренд осені

Білі шпильки з перлинами

Обов’язково позбудьтеся цього антитрендового аксесуара. Навіть в той момент, коли ця річ була на піку популярності, вона швидко втратила свій статус, адже ці шпильки носили буквально всі. Якщо у вас вдома досі є цей аксесуар і ви ще плануєте поєднати його з вбранням – не робіть цього, адже можете остаточно зіпсувати свій образ. Краще оберіть з аксесуарів звичайну хустину.



Шпильки з перлинами – антитренд осені