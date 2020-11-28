Популярная спортсменка и фитнес-тренер Анита Луценко впервые решилась поделиться очень личной историей. Несколько лет назад умер ее экс-возлюбленный, у которого была четвертая стадия рака.

Анита Луценко стала звездной гостьей программы Маши Ефросининой "Экзамен". На личном ютуб-канале Маша уже поделилась откровенным интервью, в котором фитнес-тренер рассказала о потере близкого человека.

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Анита Луценко о смерти бывшего любимого

Знаменитость поделилась, что несколько назад умер ее экс-возлюбленный. Мужчину звали Виталий. После расставания Анита осталась с ним в хороших, дружеских отношениях, однако через месяц мужчина сообщил ужасную новость. Он заявил, что имеет четвертую стадию рака.

"Я никогда не рассказывала об этом. Это было 5 или 7 лет назад. Мы тогда снимали второй или третий сезон "Взвешенных и счастливых". Одно из моих интервью пошло в кадр. Я сидела перед камерой в тот день, когда мне сказали, что человек, которого я любила, умер. Вообще не понимаю, почему меня не уволили в тот день, поскольку в контракте прописаны тайминги, а я их не выполнила. Он был администратором проекта. Ко времени его смерти мы уже расстались и не было тех чувств, что раньше. В первом сезоне Виталий поддерживал меня и всегда говорил: "Ты самая крутая, потрясающая, лучший тренер". На съемочной площадке он был тем человеком, с которым всегда просто. А через месяц после нашего расставания он рассказал, что имеет четвертую стадию рака", – рассказала Анита.

Луценко призналась, что сначала не поверила в болезнь Виталия. Она думала, что он играет на публику и теперь часто наказывает себя за такие мысли. После смерти мужчины в жизни Аниты был очень сложный период. Около полугода она постоянно плакала, не могла смириться с болезненной потерей. В конце концов, начала злоупотреблять вином.

Интервью Аниты Луценко: смотрите видео онлайн

Отметим, сейчас Анита Луценко находится в отношениях с мужчиной по имени Александр. Пара воспитывает 4-летнюю дочь Мию. Однако фитнес-тренер не хочет афишировать личную жизнь и рассекречивать своего избранника.

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