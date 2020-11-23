Певица Алина Гросу переболела коронавирусом вместе с двумя членами семьи. Если звезда имела легкую форму COVID-19, то ее близкие перенесли болезнь тяжелее. О симптомах и лечении артистки читайте на LifeStyle 24.

Очередной звездной жертвой коронавируса стала украинская певица Алина Гросу, которая активно развивает карьеру в России. На личной странице в инстаграме она объявила, что уже поборола недуг и решилась рассказать о симптомах COVID-19.

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Симптомы коронавируса у Алины Гросу

Звезда призналась, что имела легкую форму коронавируса, однако чувствовала себя скверно. Первые симптомы у артистки появились почти месяц назад – 28 октября. Тогда она имела высокую температуру, потеряла вкус и обоняние.

Перестала чувствовать запахи и вкусы, ела лимоны как вату,

- вспомнила Алина Гросу.

ПЦР-тест сразу же показал положительный результат, однако легкие поражены не были. Она лечилась антибиотиками и употребляла витамин C. От уколов Гросу отказалась, ведь не на шутку боится их. По словам певицы, на протяжении всего лечения она не выходила из дома и соблюдала режим изоляции. После выздоровления исполнительница уже успела сдать много анализов, поскольку коронавирус "бьет по слабым местам".

Как коронавирус перенесли родные Алины Гросу

Артистка заявила, что COVID-19 не обошел не только ее, но и родных. Так, двое близких ей людей также перенесли коронавирус. У одного из них была тяжелая форма с сильным поражением легких, поэтому пришлось обратиться за помощью к реаниматологу.

"В моей семье было два случая заражения: один – легкая форма, другой – тяжелая с 75% поражения легких. Когда было ужасно страшно за очень близкого человека. К счастью реаниматологи, своевременное вмешательство и правильно подобранные препараты, плюс лечение помогли", – написала Алина Гросу.