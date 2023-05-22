Имя Александр и его значение: происхождение, дни ангела и известные украинцы, что имеют это имя
Имя Александр – одно из самых популярных мужских имен в Украине. Она имеет древнегреческое происхождение и хорошее звучание. Когда празднуют День ангела и у известных украинцев это имя – узнайте ниже.
Александр – это мужское имя, распространенное не только в Украине, но и во всем мире. 24 Канал расскажет больше о значении этого популярного имени, известных людей и днях ангела Александра.
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Происхождение и значение имени Александр
Александр – особое мужское имя, происходящее из древнегреческого языка. Оно означает – защитник людей, или тот, кто защищает.
Имя Александр стало популярным в разных странах, поэтому приобретает разное звучание: Саша, Искандер (восточноарабские страны), Александро (испаноязычные страны). Женская форма этого имени – Александра. Самый известный обладатель имени – Александр Македонский.
Мужчины с именем Александр – смелые, уверенные в себе и честные. Они часто становятся лидерами. Иногда Александры могут быть интровертами, они любят быть наедине, чтобы раскрыть созидательную составляющую.
Известные украинцы с этим именем
Александр Усик – знаменитый украинский профессиональный боксер, Заслуженный мастер спорта Украины. Сейчас спортсмен является послом платформы UNITED24, инициатором которой является Владимир Зеленский. Он появлялся на передовой и поддерживал военных. Боксер родился в Симферополе, поэтому часто напоминает, что Крым – это Украина.
Александр Усик / Фото с его инстаграма
Александр Пономарев – известный украинский певец, музыкант и народный артист Украины. Прославился песнями "Я люблю только тебя", "Лодку", "Он ждет ее". Александр представлял Украину с песней Hasta la vista на Евровидении-2003, был тренером на "Голосе страны".
Александр Пономарев / Фото с его инстаграма
Известный украинский телеведущий Александр Педан родом из Хмельницкого. Его знают за участие в проектах "Подъем" (с Сергеем Притулой и Ольгой Фреймут), "Интуиция", "Кто сверху". Александр Педан снял с дочерью Валерией успешный образовательный проект "Универ СНЭК", в котором они осматривали украинские университеты.
Александр Педан / Фото с его инстаграма
Александр Положинский – известный музыкант, автор песен и бывший лидер группы "Тартак", автор проекта "Був'є". Певец свидетельствовал о патриотической устойчивой гражданской позиции на протяжении всей карьеры, поддерживал и пропагандировал украинский язык, выступал для военных, находившихся в АТО и ООС. Сегодня Александр Положинский – солдат 47 бригады Вооруженных сил Украины.
Александр Положинский / Фото с его инстаграма
Дни ангела Александра
День ангела Александра празднуют более сотни раз в год. Одним из главных дней именин является 12 сентября, когда церковь чествует святого Александра Свирского. Также День ангела Александра:
- 8, 10, 14, 17, 31 января;
- 7, 17, 19, 20, 21 февраля;
- 6, 8, 10, 14, 17, 22, 25, 26, 28, 29, 30 марта;
- 9, 23, 27, 28, 30 апреля;
- 3, 4, 24, 26, 27, 29 мая;
- 1, 2, 5, 8, 11, 20, 22, 23, 26, 27 июня;
- 6, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23 июля;
- 2, 7, 11, 14, 24, 25, 27, 29 августа;
- 3, 4, 9, 12, 13, 17, 20, 22, 26 сентября;
- 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14, 25, 30 октября;
- 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 27 ноября;
- 2, 3, 6, 7, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 30 декабря.