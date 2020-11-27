Голливудский актер Люк Перри умер 4 марта 2019 года. И хоть уже прошло почти 2 года, его коллеги из сериала "Беверли-Хиллз, 90210" до сих пор оправляются от потери.

На днях актрисы Тори Спеллинг и Дженни Гарт приняли участие в записи подкаста iHeartRadio, сообщает Entertainment Tonight. В разговоре с журналистами они решили вспомнить своего коллегу Люка Перри, который в сериале сыграл Дилана Маккея. Актрисы не скрывали, что до сих пор оправляются от потери и не верят, что их голливудского друга больше нет в живых.

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Кроме этого, Тори Спеллинг вспомнила, что на самом деле у Люка Перри никогда не было звездной болезни. За кулисами съемок он находил время для всех, кто хотел с ним побеседовать.

Он заставлял каждого, с кем разговаривал, чувствовать себя особенным, но это было искренне,

– рассказала Тори Спеллинг.

В то же время Дженни Гарт добавила, что в этом он был очень похож на Дилана – своего персонажа в "Беверли-Хиллз, 90210". Люк Перри, по словам кинозвезды, был любимцем публики не только из-за харизмы, но и благодаря простоте.

"Персонаж Люка во многом похож на него самого. Зрители полюбили его в ту минуту, когда впервые увидели, все были очарованы его харизмой. Но это не было чем-то сверхъестественным, это была простая, спокойная и легкая атмосфера, которую он создавал во всем. Я думаю, поэтому Америка и весь мир полюбили его", – отметила Дженни Гарт.



Люк Перри и Дженни Гарт в сериале / Фото Today

Актрисы также поделились впечатлениями от съемок перезагрузки сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Люк Перри умер задолго до съемок, однако без упоминания о коллеге не обошлось на съемочной площадке.

"Когда мы собрались на первую съемку, был душераздирающий момент. Мы ждали, пока все соберутся, перечислили всех, как обычно, перечисляют своих детей, нас всегда восемь... И тут Йен Зиринг обернулся и сказал: "Где Люк?" А потом он вздрогнул и отвернулся. Я видела, как он заплакал. Мы до сих пор не верим, что Люка больше нет с нами", – добавила Дженни Гарт.



Звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" / Фото Today

Почему умер Люк Перри

Голливудский актер Люк Перри умер в Калифорнии 4 марта 2019 года. Причиной стало осложнение после инсульта, который он пережил за несколько дней до смерти.

Было и немало мистических фактов о смерти Люка Перри. Так, актер умер в той же клинике, где снимался для сериала "Ривердэйл". Привлекла внимание СМИ и дата, ведь именно 4 марта представители "Беверли-Хиллз, 90210" официально подтвердили информацию о перезапуске культового сериала. По неофициальным данным, Люк Перри должен был присоединиться к съемкам и вернуться к своей роли Дилана.