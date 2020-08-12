Голливудская актриса Келли Разерфорд, которая является звездой сериалов "Сплетница" и "Район Мелроуз", поделилась фото в украинском вышитом платье. Наряд знаменитость выбрала из коллекции отечественного дизайнера Vita Kin.

Фотографиями актриса поделилась на инстаграм-странице. Келли Разерфорд позировала в темно-синем платье с белой вышивкой. К наряду американская модница подобрала сапоги и соломенную сумочку, которые идеально завершили ее образ.

Смотрите также Королева Испании в ярком платье отправилась на Майорку: эффектные фото

Известно, что Келли Разерфорд подобрала такой look для светского выхода. В наряде от Vita Kin представительница Голливуда посетила художественную галерею в Калифорнии.



Келли Разерфорд в вышитом платье / Фото Instagram / @kellyrutherford



Келли Разерфорд / Фото Instagram / @kellyrutherford

Кто еще из звезд одевает вышиванки

На самом деле десятки голливудских модниц все чаще выбирают платья с оригинальными вышивками. Среди любительниц таких образов – Адель, Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, Джордан Данн, Дита фон Тиз, Риз Уизерспун и даже королева Иордании.



Деми Мур в украинском платье​ / Фото Instagram / @demi.moore



Джордан Данн в украинской вышиванке​ / Фото Instagram / @jourdandunn



Риз Уизерспун с подругами​ / Фото Instagram / @reesewitherspoon​