Актриса Келли Разерфорд надела вышитое платье от украинского бренда: фото
Голливудская актриса Келли Разерфорд, которая является звездой сериалов "Сплетница" и "Район Мелроуз", поделилась фото в украинском вышитом платье. Наряд знаменитость выбрала из коллекции отечественного дизайнера Vita Kin.
Фотографиями актриса поделилась на инстаграм-странице. Келли Разерфорд позировала в темно-синем платье с белой вышивкой. К наряду американская модница подобрала сапоги и соломенную сумочку, которые идеально завершили ее образ.
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Известно, что Келли Разерфорд подобрала такой look для светского выхода. В наряде от Vita Kin представительница Голливуда посетила художественную галерею в Калифорнии.
Келли Разерфорд в вышитом платье / Фото Instagram / @kellyrutherford
Келли Разерфорд / Фото Instagram / @kellyrutherford
Кто еще из звезд одевает вышиванки
На самом деле десятки голливудских модниц все чаще выбирают платья с оригинальными вышивками. Среди любительниц таких образов – Адель, Деми Мур, Кэтрин Зета-Джонс, Джордан Данн, Дита фон Тиз, Риз Уизерспун и даже королева Иордании.
Деми Мур в украинском платье / Фото Instagram / @demi.moore
Джордан Данн в украинской вышиванке / Фото Instagram / @jourdandunn
Риз Уизерспун с подругами / Фото Instagram / @reesewitherspoon