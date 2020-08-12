Голлівудська акторка Келлі Разерфорд, яка є зіркою серіалів "Пліткарка" і "Район Мелроуз", поділилась фото в українській вишитій сукні. Вбрання знаменитість обрала з колекції вітчизняної дизайнерки Vita Kin.

Світлинами актриса поділилась на інстаграм-сторінці. Келлі Разерфорд позувала у темно-синій сукні з білою вишивкою. До вбрання американська модниця підібрала чоботи та солом'яну сумочку, які ідеально завершили її образ.

Дивіться також Королева Іспанії у яскравій сукні вирушила на Майорку: ефектні фото

Відомо, що Келлі Разерфорд підібрала такий look для світського виходу. У вбранні від Vita Kin представниця Голлівуду відвідала художню галерею в Каліфорнії.



Келлі Разерфорд у вишитій сукні / Фото Instagram / @kellyrutherford



Келлі Разерфорд / Фото Instagram / @kellyrutherford

Хто ще із зірок одягає вишиванки

Насправді десятки голлівудських модниць все частіше обирають сукні з оригінальними вишивками. Серед любительок таких образів – Адель, Демі Мур, Кетрін Зета-Джонс, Джордан Данн, Діта фон Тіз, Різ Візерспун та навіть королева Йорданії.



Демі Мур в українській сукні / Фото Instagram / @demi.moore



Джордан Данн в українській вишиванці / Фото Instagram / @jourdandunn



Різ Візерспун з подругами / Фото Instagram / @reesewitherspoon​