8 сентября в новом церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы, пишет 24 Канал. Это событие впервые упоминается в Священных Писаниях во 2 веке.

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Родители Девы Марии – Иоаким и Анна долго не имели детей. По некоторым преданиям это было определенное наказание от Бога. Супруги мечтали о ребенке, поэтому Иоаким отправился в пустыню, где молил о младенце.

Впоследствии к мужчине пришел ангел и сообщил, что у него появится дочь. За такое счастье супруги дали обещание, что ребенок будет непременно служить Богу. Так у них родилась девочка, которую назвали Марией.

Именины 8 сентября отмечают Иван, Георгий, Мария, Наталья.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено ссориться, выяснять отношения, совершать злые поступки.

выяснять отношения, совершать злые поступки. Нельзя сегодня шить, вышивать, вязать и заниматься рукоделием.

Сегодня запрещен физический труд, уборка.

В этот день лучше соблюдать пост и не употреблять мясные блюда и алкоголь.

Приметы на 8 сентября

Сегодня холодное утро – будет ранняя и морозная зима.

Большой урожай рябины – до мороза.

На деревьях паутина – будут теплые дни.

Красный рассвет обещает ливень и ветер.

День в Украине и мире

Международный день солидарности журналистов. Международная организация журналистов в 1958 году объявила день солидарности всех журналистов, репортеров, корреспондентов. Дата выбрана в честь Юлиаса Фучика – чехословацкого журналиста, не покидавшего профессию и из-за ценностей пострадавшего от рук фашистов.

Международный день грамотности. Грамотность – это одна из сфер деятельности ЮНЕСКО, поэтому эта организация основала памятную дату еще в 1966 году. Ее цель – побуждать к грамотности и базовому образованию, ведь это инструмент к построению мирного общества.