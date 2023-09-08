8 сентября в новом церковном календаре – Рождество Пресвятой Богородицы, пишет 24 Канал. Это событие впервые упоминается в Священных Писаниях во 2 веке.
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Родители Девы Марии – Иоаким и Анна долго не имели детей. По некоторым преданиям это было определенное наказание от Бога. Супруги мечтали о ребенке, поэтому Иоаким отправился в пустыню, где молил о младенце.
Впоследствии к мужчине пришел ангел и сообщил, что у него появится дочь. За такое счастье супруги дали обещание, что ребенок будет непременно служить Богу. Так у них родилась девочка, которую назвали Марией.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено ссориться, выяснять отношения, совершать злые поступки.
- Нельзя сегодня шить, вышивать, вязать и заниматься рукоделием.
- Сегодня запрещен физический труд, уборка.
- В этот день лучше соблюдать пост и не употреблять мясные блюда и алкоголь.
Приметы на 8 сентября
- Сегодня холодное утро – будет ранняя и морозная зима.
- Большой урожай рябины – до мороза.
- На деревьях паутина – будут теплые дни.
- Красный рассвет обещает ливень и ветер.
День в Украине и мире
Международный день солидарности журналистов. Международная организация журналистов в 1958 году объявила день солидарности всех журналистов, репортеров, корреспондентов. Дата выбрана в честь Юлиаса Фучика – чехословацкого журналиста, не покидавшего профессию и из-за ценностей пострадавшего от рук фашистов.
Международный день грамотности. Грамотность – это одна из сфер деятельности ЮНЕСКО, поэтому эта организация основала памятную дату еще в 1966 году. Ее цель – побуждать к грамотности и базовому образованию, ведь это инструмент к построению мирного общества.