8 вересня у новому церковному календарі – Різдво Пресвятої Богородиці, повідомляє 24 Канал. Про цю подію вперше згадують у Святих Писаннях у 2 столітті.

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Батьки Діви Марії – Іоаким та Анна довго не мали дітей. За деякими переказами, це було певне покарання від Бога. Подружжя мріяло про дитину, тому Іоаким відправився в пустелю, де молив про немовля.

Згодом до чоловіка прийшов ангел і повідомив, що у нього з'явиться донька. За таке щастя подружжя дало обіцянку, що дитина буде неодмінно служити Богу. Так у них народилась дівчинка, яку назвали Марією.

Іменини 8 вересня святкують Іван, Георгій, Марія, Наталія.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки, робити злі вчинки.

з'ясовувати стосунки, робити злі вчинки. Не можна сьогодні шити, вишивати, в'язати та займатися рукоділлям.

Сьогодні заборонена фізична праця, прибирання.

У цей день краще дотримуватись посту і не вживати м'ясних страв та алкоголю.

Прикмети на 8 вересня

Сьогодні холодний ранок – буде рання і морозна зима.

Великий урожай горобини – до морозу.

На деревах павутиння – будуть теплі дні.

Червоний світанок обіцяє зливу та вітер.

День в Україні та світі

Міжнародний день солідарності журналістів. Міжнародна організація журналістів у 1958 році проголосила день солідарності всіх журналістів, репортерів, кореспондентів. Дата обрана на честь Юліаса Фучика – чехословацького журналіста, який не залишав професію та через цінності постраждав від рук фашистів.

Міжнародний день грамотності. Грамотність – це одна зі сфер діяльності ЮНЕСКО, тому саме ця організація заснувала пам'ятну дату ще у 1966 році. Її мета – спонукати до грамотності та базової освіти, адже це – інструмент до побудови мирного суспільства.