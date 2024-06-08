В церкви память святого Теодора также почитается в первую субботу Пасхального поста. Больше о его жизни расскажет LifeStyle 24.
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День памяти Теодора Тирона
Известно, что святой Теодор был воином. Его жизнь приходится на времена правления императора Максимилиана, когда христиан преследовали. Однажды начали говорить о том, что мужчина поджег храм, в который ходили язычники.
Он отказывался отрекаться от христианской веры, поэтому как-то Теодора посадили в тюрьму и не давали есть. Когда увидели, что святой не умер, то начали жестоко издеваться. Впоследствии правитель приказал сжечь великомученика. Смерть пришла к нему в 306 году, даже тогда Теодор молился к Богу.
Что нельзя делать
- Лучше ничего не планировать, ведь задуманное не осуществится.
- Нельзя ссориться и сквернословить.
- Не стоит быть наедине сегодня.
- Запрещено лениться и сплетничать.
Народные приметы
- Гроза – к неурядицам.
- Роса – к хорошему урожаю льна.
- Утренний гром – к дождю в этот день.
Что еще отмечают
На 8 июня приходится Международный день домохозяйки и домохозяина. Инициатором праздника стала работница национального института женщин, что в Мехико, Габриэла Дальгадо. В этот день людям рассказывают о том, что нужно ценить и уважать труд людей, которые выполняют его дома.
Кроме того, ежегодно 8 июня отмечается Всемирный день океанов. Предложили такое событие на Международном Саммите Земли, который проходил в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Праздник официально ввели только в 2008 году, когда Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию.