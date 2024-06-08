У церкві пам'ять святого Теодора також вшановується у першу суботу Великоднього посту. Більше про його життя розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті Теодора Тирона

Відомо, що святий Теодор був воїном. Його життя припадає на часи правління імператора Максиміліана, коли християн переслідували. Одного разу почали говорити про те, що чоловік підпалив храм, у який ходили язичники.

Він відмовлявся відрікатися від християнської віри, тому якось Теодора ув'язнили та не давали їсти. Коли побачили, що святий не помер, то почали жорстоко знущатися. Згодом правитель наказав спалити великомученика. Смерть прийшла до нього у 306 році, навіть тоді Теодор молився до Бога.

Що не можна робити

Краще нічого не планувати, адже задумане не здійсниться.

Не можна сваритися та лихословити.

Не варто бути наодинці сьогодні.

Заборонено лінуватися та пліткувати.

Народні прикмети

Гроза – до негараздів.

Роса – до хорошого врожаю льону.

Ранішній грім – до дощу у цей день.

Що ще відзначають

На 8 червня припадає Міжнародний день домогосподарки й домохазяїна. Ініціаторкою свята стала працівниця національного інституту жінок, що у Мехіко, Габріела Дальгадо. У цей день людям розповідають про те, що потрібно цінувати та поважати працю людей, які виконують її вдома.

Крім того, щороку 8 червня відзначається Всесвітній день океанів. Запропонували таку подію на Міжнародному Саміті Землі, який проходив у Ріо-де-Жанейро у 1992 році. Свято офіційно запровадили лише у 2008 році, коли Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію.