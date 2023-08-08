8 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 августа христиане чествуют священномучеников Ермолая и других. В Украине отмечают День войск связи Вооруженных Сил Украины. Больше об этом дне читайте дальше.

8 августа в церковном календаре – день памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа Никомидийских, пишет 24 Канал. Они были священниками в Никодимии в III – IV веках.

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Ермолай принял крещение и стал священником, а Ермипп и Ермократ были его сподвижниками. В то время христиан преследовали, но трое святителей прятались и продолжали обращать язычников. Их убили за то, что они отказались поклоняться идолам.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться и ругаться.

Запрещено есть яблоки до Яблочного Спаса.

Нельзя отказывать в помощи.

Женщинам сегодня лучше не заниматься бытовыми делами и особенно вышивкой.

Нельзя брать в руки инструменты.

Приметы на 8 августа

Золотистый цвет звезды и фиолетовая окраска горизонта – к хорошей погоде.

Мухи надоедают и кусают – будет дождь.

Теплый и пасмурный день – таким будет весь месяц.

Липа пожелтела – ждите раннюю осень.

8 августа празднуют Игнатий, Моисей, Параска, Сергей, Федор, Ева, Полина.

День в Украине и мире

День войск связи Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник был установлен в 2000 году, он отмечается ежегодно 8 августа. В этот день в 1920 году в Киеве открылись военно-инженерные курсы.

Международный день кошек. Праздник в честь четырёхлапых любимцев инициировал Международный фонд благосостояния животных. Сегодня отличный день для того, чтобы уделить время своим котикам и обратить внимание на оставшихся без дома.