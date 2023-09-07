7 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать
7 сентября 2023, 07:00Читати новину українською
7 сентября верующие чтят память преподобного Луки. В Украине отмечают День военной разведки. Узнайте дальше, что нельзя делать сегодня.
7 сентября в церковном календаре – день памяти преподобного Луки, которого называли Глубокориченским. Он родился в Каппадокии и решил стать монахом, пишет 24 Канал.
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Лука был игуменом обители Спаса, которую еще называли "Глубокие реки" - отсюда и его имя. Он был особым монахом – был аскетом, соблюдал очень строгий пост и прожил в монастыре до 90 лет.День ангела 7 сентября празднуют Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя хвастаться достатком перед другими.
- Запрещено ссориться и ругаться.
- Лучше не давать деньги взаймы.
- Сегодня неудачный день для сватовства.
Приметы на 7 сентября
- Большой урожай грибов – до затяжной зимы.
- Облаков мало – зима будет холодная и ветреная.
- Шишки закрываются – ждите непогоду.
- Журавли высоко летят – обещают холодную осень.
День в Украине и мире
День военной разведки Украины. Это новый праздник – Владимир Зеленский основал его в прошлом году. Разведка вносит огромный вклад в работу над победой страны.