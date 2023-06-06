Какой сегодня, 6 июня, праздник и что нельзя делать: интересное об этом дне
6 июня христиане чтят Симеона Столпника. В Украине отмечают День журналиста. Что нельзя делать сегодня и больше об этом дне ищите ниже.
6 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Симеона Столбника. По преданию, его мать долго мечтала о ребенке и молилась о потомке, пишет 24 Канал. Мальчик появился на свет только тогда, когда мать пообещала отдать малыша на службу Богу.
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Симеон проявлял смиренные черты с детства. В юном возрасте он потерял родителей, поэтому решил принять монашество. Симеон много постился и соблюдал богобоязненную жизнь, за что получил дар чудотворения, а также мог видеть будущее.День ангела 6 июня празднуют Василий, Григорий, Иван, Никита, Семен, Степан, Теодор, Федор, Ян, Ксения, Оксана.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя сетовать на личные проблемы.
- Запрещено кричать на родных и ссориться с близкими.
- Сегодня лучше не заниматься бытом.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки и устраивать застолье.
Приметы на 6 июня
- Летает много комаров – до засухи летом.
- Желтое небо утром - дождь.
- Солнце тепло греет – значит, урожай будет щедрым.
- Птицы летают высоко – неделя будет теплой.
День в Украине и мире
День журналиста в Украине. Журналист – профессия, которая, как и другие в Украине, претерпела изменения во время полномасштабного вторжения. Украинские журналисты сражаются на информационном фронте и освещают события войны, привлекая внимание мировой аудитории.