6 декабря – День Святого Николая: что нельзя делать в этот зимний день
Православная церковь Украины перешла на новый юлианский календарь, что привело к смещению дат церковных праздников. Теперь День Святого Николая, который традиционно отмечали 19 декабря, празднуют на 13 дней раньше – 6 декабря.
Этот праздник чтит память Святого Николая Чудотворца, архиепископа Мирликийского, который жил в III-IV веках. Святой Николай является покровителем детей, моряков, браков, торговли и многих других людей. Он славится своей щедростью и чудесами. В частности, Николай спас девушку от принудительного брака, бросив мешочек с золотом в окно бедной семьи, где дети нуждались в помощи.
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Празднование Дня Святого Николая в разных странах отличается, но в целом этот праздник ассоциируется с добротой и щедростью. Во многих семьях и школах праздник считается временем дарения подарков и выражения любви к близким. В то же время, выяснилось, что в этот день существуют некоторые запреты. О том, что нельзя делать 6 декабря и какие есть приметы – смотрите дальше.
Приметы на 6 декабря
- В прежние времена наши предки внимательно следили за погодой. Так как от того, сколько снега выпадет до Николая, столько в мае будет травы.
- Увидели, что тучи сбежались в одну кучу – к ненастью.
- Если вы заметили иней на деревьях – стоит ожидать обильный урожай в следующем году.
- Говорят, что розовые круги вокруг луны в этот день до сильных морозов.
- Если вы заметили, что на небе плывут кучевые облака – стоит ожидать непогоду.
- Говорят, если погода в День Святого Николая солнечная и теплая, то первый месяц лета тоже будет таковым.
Что нельзя делать в День Святого Николая
- Чудотворец Николай славится своей щедростью и добротой. Поэтому этот день открывает прекрасную возможность для людей проявить свое неравнодушие и отзывчивость, оказав помощь нуждающимся. Несмотря на это, 6 декабря запрещено давать и брать в долг.
- Учитывая, что праздник связан с положительными эмоциями и доброжелательностью, удерживайтесь от конфликтов, негативных комментариев или неприязненных поступков.
- Не рекомендуется в День Святого Николая встречаться с недругами.
- Кроме того, строго запрещено проявлять неуважение к пожилым людям, животным или тем, кто более уязвим.
- Заметим, что на Николая запрещается заниматься такими видами деятельности, как уборка, рукоделие и тяжелая работа.