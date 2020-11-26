Голливудский актер Дорнан стал звездой эротической франшизы "50 оттенков серого". Какие странные курьезы произошли после премьеры трилогии и хотел ли бы красавец сыграть в продолжении фильма – узнавайте в материале.

Джеми Дорнан о "50 оттенков серого"

Актер дал откровенное интервью журналу Variety, в котором рассказал немало интересных деталей об эротической франшизе Джеми Дорнан решил не скрывать, что опасался роли Кристиана Грея, поскольку знал, что книги "50 оттенков серого" имели немало негативных отзывов. Актер все же подписал контракт. И не прогадал, ведь лента принесла ему долгожданную мировую славу.

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Этот проект, по-видимому, сделал меня известным. Это успешная франшиза, которую сильно не критиковали. Но было странно соглашаться играть в фильме, зная, что это трилогия, которая, видимо, принесет огромные доходы и беспощадную критику, ведь так и случилось с книгами,

– рассказал Джеми Дорнан.



Кадр из фильма "50 оттенков серого" / Фото Vulture

Эротические кадры в фильме "50 оттенков серого" таки произвели на публику большое впечатление. Фан-клуб Джеми Дорнан стремительно увеличился, а аккаунты представителя Голливуда наполнились письмами от пораженных киноманов. Не избежал актер и странных сообщений. В частности, Джеми Дорнану присылали фото якобы его ребенка, который родился после киноромана с Дакотой Джонсон.

"Мне говорили, что у меня 7-летний ребенок и говорили, что моя жена должна об этом узнать. Думаю, они пытались убедить, что малыш родился у нас с Дакотой Джонсон после съемок первого фильма "50 оттенков серого". Это было немного странно", – рассказал актер.

Получал Джеми Дорнан и неприятные комментарии о его роли Кристиана Грея. Однако со временем актер научился их с юмором воспринимать. А вот на вопрос, хотел ли бы Джеми Дорнан вернуться к этой знаковой в карьере роли, то он утвердительно заявил, что никогда бы не повторил этого опыта.

Я был готов перевернуть эту безумную главу в своей жизни. Независимо от того, кого я играл, я не думаю, что хотел бы продолжить работу с этим персонажем в многочисленных фильмах. Думаю, мне это просто надоело бы,

– добавил он.

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"50 оттенков серого": интересные детали

Эротический фильм "50 оттенков серого" рассказывал об отношениях студентки Анастейши и 27-летнего миллиардера Кристиана Грея. Их знакомство было случайным, ведь девушка по просьбе подруги взяла у богатых интервью. С этого и начинается знакомство пары и пылкий роман, который включает интимную связь по схеме "доминант-сабмиссив".

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Интересно, что до съемок Джеми Дорнан с режиссером Сэмом Тейлор-Вуд проводил специальное исследование, посещая БДСМ-заведения. На съемки они пригласили экспертов, которые следили за всем процессом и давали актерам советы, как сделать, чтобы все выглядело реалистично. Такая практика больше характерна для порноиндустрии, поэтому детали съемок подогрели интерес публики к фильму "50 оттенков серого".

Джеми Дорнан и Дакота Джонсон неохотно комментируют съемки эротических фильмов. Однако во время промокампании оба актера признались, что больше всего им понравились сцены с завязанными глазами Анастейши и белым вином.



Эротический кадр с актрисой Дакотой Джонсон / Фото The New Yorker