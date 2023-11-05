5 ноября – какой сегодня праздник: что не стоит делать в этот день

5 ноября по новому стилю церковь упоминает мучеников Галактиона и Епистимии и епископа Георгия Александрийского. По старому стилю чествуют святого Иакова.

Иаков был одним из семнадцати апостолов и сыном мужа Девы Марии. Его называли "братьем Господним". Чем славился Иаков, что нельзя делать 5 ноября и какие приметы существуют в этот день – знает 24 Канал.

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Известно, что Иаков в течение земной жизни Иисуса Христа не верил, что он – Сын Божий и спаситель всего человечества. Однако обратился к вере после воскресения Христа. Иакова считают первым иерусалимским епископом. Погиб мученической смертью: иудеи бросили его возле церкви и избили камнями.

В старину зимы начинались рано, и уже на Якова падал первый снег или град. Так что наши предки в праздник имели необычную традицию. Они закапывали выпечку в землю, чтобы "накормить" ее. Также некоторые закапывали просто хлебные крошки из сдобы.

Что нельзя делать

Наши предки сочли 5 ноября не очень хорошим днем. Они пытались посвятить его своим делам, а не чужим.

Нельзя выбрасывать хлебные крошки и остатки хлеба в помойку.

Это не самый лучший день для радикальных изменений или важных решений.

Отпустите обиды на людей. Простите их и себя. Не злитесь и не нервничайте.

Приметы на 5 ноября

Падает снег на 5 ноября и не тает – к мягкой зиме и обильному урожаю.

Нарубишь большое количество дров в этот день – дом будет теплым и уютным.

Посмотрите внимательно на березу: если из нее опали листья, то зима будет ранней.

Дождь в этот день был хорошой приметой. Это означало, что в будущем сезоне будет хороший урожай.

Если на Якова падает снег или град, после 22 ноября начнутся заморозки.

Игорь, Яков, Святослав, Владимир, Николай, Игнат, Максим, Петр, Иван, Емельян, Александр, Игнат.

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