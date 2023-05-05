Планеты будут расположены недружественно до трех знаков зодиака – Близнецов, Стрельцов и Козерогов. Их ждут проблемы с финансами, сообщает 24 Канал.

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Близнецы

Из-за лунного затмения представители этого знака зодиака потеряют стимул работать лучше, а вместе с ним – и возможный дополнительный заработок. Это отрицательно скажется на их кошельке.

Гороскоп для Близнецов

Стрельцы

Представители этого знака зодиака слишком расслабятся и будут транжирить деньги на посиделки и другие расходы. Финансовое положение будет не лучшим, поэтому нужно приложить больше усилий по развитию своей силы воли.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Из-за масштабной и дорогой покупки Козероги влезут в долги. Это ухудшит их эмоциональное состояние и проблемы с финансами будут только ухудшаться.

Гороскоп для Козерогов